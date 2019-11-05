Болеешь за «Зенит»? Проверь свои знания о любимой команде

Участвуй в совместной акции футбольного клуба «Зенит» и бренда Continental. Отвечай на вопросы теста и выигрывай классные призы с автографами любимых игроков!

Пройти тест

Призы от любимой команды

Футбольный мяч

с автографами игроков ФК «Зенит»

Игровая футболка

с автографами игроков ФК «Зенит»

Сине-белый шарф

с автографами игроков ФК «Зенит»

Календарь мероприятий

6мая

Розыгрыш призов от ФК «Зенит»
с автографами игроков клуба

Ты болельщик ФК «Зенит» и раздумываешь над покупкой шин для своего авто?

Выбирай комплект шин Continental
и выигрывай призы от ФК «Зенит»!

Continental ContiSportContact™ 6

Подробнее

Continental PremiumContact™ 6

Подробнее

Continental EcoContact™ 6

Подробнее
Подробнее об акции

Часто задаваемые вопросы

Каковы сроки проведения Акции?

Общий срок проведения Акции с 07 октября 2019 года по 10 мая 2020 года, включая срок выдачи призов Победителям Акции

Общий период совершения покупки и регистрации чеков: с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года

Срок для прохождения Теста: с 23 октября 2019 года по 27 апреля 2020 года (включительно). Подробное расписание розыгрышей вы можете посмотреть в Правилах Акции

Срок для участия в розыгрышах Приза №4 и Главного приза с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года. Подробное расписание розыгрышей вы можете посмотреть в Правилах Акции

Как стать участником розыгрыша призов?

В период с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года совершить покупку одного комплекта из четырех шин Continental

Получить купон, содержащий уникальный код, в Точке Продаж, в которой была совершена покупка продукции, участвующей в Акции, на территории г. Санкт-Петербург.

Зарегистрироваться на Сайте zenit.contipromo.ru

Пройти авторизацию, необходимую для посещения личного кабинета

Зарегистрировать уникальный код с купона на Сайте в поле «Загрузить код», авторизовавшись в личном кабинете, в Период для регистрации кодов

Зарегистрированный код проходит модерацию. Срок для прохождения модерации кода может достигать 72 часа с момента его загрузки на Сайте.

Сохранить купон, а также кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения Акции.

Как пройти Тесты?

Раздел «Тест» будет доступен с 23 октября 2019 года по 26 апреля 2019 года.

Зайти на Сайт zenit.contipromo.ru

Перейти В раздел «Тест» на Сайте Акции в разделе «Меню».

Ответить правильно на 7 вопросов о бренде Continental и ФК «Зенит» и получить право стать участником розыгрыша призов.

В случае возникновения технических проблем в ходе прохождения Теста, Участник вправе обратиться к Оператору 1, используя форму "Обратной связи", расположенную внизу страницы Сайта, для получения консультации, выявления причин технических проблем и возможного получения повторной попытки прохождения Теста.

Как зарегистрировать купон для участия в розыгрыше?

Зарегистрироваться на Сайте zenit.contipromo.ru

Пройти авторизацию, необходимую для посещения личного кабинета

Зарегистрировать уникальный код с купона на Сайте в поле «Загрузить код», авторизовавшись в личном кабинете в период регистрации кодов.

Как получить приз?

Даты выдачи призов Акции и Тестов вы можете уточнить в Правилах акции

В случае если вы стали обладателем одного из призов Организатор свяжется с вами по адресу электронной почты, указанному вами при регистрации на сайте акции, а также по мобильному телефону, указанному вами при регистрации на сайте акции.

После получения информационного письма необходимо прийти по адресу Санкт-Петербург, Звенигородская ул, д. 9-11, офис 201 и получить приз.

При получении любых Призов Акции с обладателем Приза заполняется Расписка о получении приза, заполняется Анкета, подписывается Акт приема-передачи. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта и копии свидетельства ИНН

Подробную информацию о процедуре выдачи призов вы можете посмотреть в правилах акции.

Сколько раз я могу получить приз?

Каждый участник Акции может получить один приз при выигрыше в механике «Регистрируй коды и получай призы» и один приз в механике «Тест» и один раз «Главный Приз».

Когда проводятся розыгрыши призов?

Информация о датах и времени розыгрышей призов размещена на сайте zenit.contipromo.ru в разделе Правила Акции.

Сколько действует купон?

Купон на участие в розыгрыше Призов действителен с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года.

Сколько кодов для регистрации в розыгрыше я могу загрузить на сайт?

Количество купонов, которые может загрузить один участник, не ограничено.

Что делать, если код регистрации в розыгрыше не принят?

Обратиться в службу технической поддержки по адресу info@zenit.contipromo.ru

Что делать, если я не нашёл ответ на свой вопрос?

Если у вас возникли дополнительные вопросы заполните форму обратной связи, и наша служба поддержи свяжется с вами в ближайшее время!

Победители

Дата выигрыша20.04.2020 12:35
ИмяДенис
E-maildenis.*******@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша20.04.2020 12:34
ИмяЛенур
E-maildjiza****@list.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша20.04.2020 12:33
ИмяКсения
E-mailksenia**************@yandex.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша20.04.2020 12:31
ИмяВалерия
E-mailvaleri*********@gmail.com
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша07.04.2020 16:20
ИмяАлина
E-mailkabaev******@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша07.04.2020 08:15
ИмяСергей
E-mailgogi.f*******@gmail.com
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша07.04.2020 08:13
ИмяАлександр
E-mailrasale****@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша06.04.2020 08:28
ИмяРоман
E-mailkre****@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша06.04.2020 08:27
ИмяЮлия
E-mailnicu****@bk.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша06.04.2020 08:23
Имяелена
E-mailelena_**********@mail.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша26.03.2020 17:10
ИмяВладимир
E-mailvladim*************@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша24.03.2020 14:58
ИмяЕкатерина
E-mailkyasar*********@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша24.03.2020 14:56
ИмяСтас
E-mailogole****@gmail.com
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша24.03.2020 11:41
ИмяМаксим
E-mailmaks.r************@list.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша23.03.2020 16:09
ИмяАртём
E-mailkurzyu*****@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша23.03.2020 13:08
ИмяИрина
E-mailkmv@*****.**
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша23.03.2020 13:06
ИмяРоман
E-mailkleshc******@gmail.com
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша16.03.2020 15:47
ИмяВладимир
E-mailvov.su**********@yandex.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша16.03.2020 15:46
ИмяДмитрий
E-mailplehan***********@gmail.com
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша16.03.2020 15:45
ИмяСветлана
E-mailrichim****@gmail.com
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша12.03.2020 12:00
ИмяОлег
E-mailoleg****@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша12.03.2020 11:51
ИмяЭльвира
E-mailelvira**********@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша12.03.2020 11:50
ИмяЕлена
E-mailperson******@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша12.03.2020 11:48
ИмяАнастасия
E-mailkim5****@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша11.03.2020 14:33
ИмяМарина
E-mailmarish*****@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша10.03.2020 10:57
ИмяМаксим
E-mailpiter****@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша10.03.2020 10:51
ИмяАнуш
E-mailanush.*************@gmail.com
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша02.03.2020 18:50
ИмяПавел
E-maildr.jo****@mail.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша25.02.2020 19:23
ИмяАнна
E-mailannge****@mail.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша25.02.2020 11:41
ИмяАртём
E-mailte***@list.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша25.02.2020 10:17
ИмяТатьяна
E-mailsilina****@mail.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша25.02.2020 10:01
ИмяИрина
E-mailni****@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша25.02.2020 10:00
ИмяНадежда
E-mailmil13****@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша23.02.2020 09:53
ИмяАлександр
E-mailwimuvu******@mail.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша23.02.2020 09:52
ИмяАлександр
E-mailre****@mail.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша03.02.2020 09:45
ИмяВалентина
E-mail790309*****@yandex.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша03.02.2020 09:41
ИмяКирилл
E-mailkome****@inbox.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша03.02.2020 09:40
ИмяАНАСТАСИЯ
E-mailanasta***********@gmail.com
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша20.01.2020 13:42
ИмяАлексей
E-mailxoxa****@gmail.com
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша20.01.2020 12:01
ИмяЕЛИЗАВЕТА
E-maillizamo****@mail.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша20.01.2020 12:00
ИмяИгорь
E-mailurazo****@yandex.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша27.12.2019 19:29
ИмяЕлена
E-mailershov***********@yandex.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша27.12.2019 18:47
ИмяДмитрий
E-mailershov************@yandex.ru
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша27.12.2019 18:45
ИмяЗинаида
E-mailershov****@yandex.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша27.12.2019 18:44
ИмяНиколай
E-mailershov************@yandex.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша27.12.2019 18:43
ИмяФаина
E-mailsidoro********@yandex.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша24.12.2019 19:34
Имятатьяна
E-mailflik****@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша24.12.2019 17:45
ИмяСтанислав
E-maillonel****@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша16.12.2019 11:09
ИмяЕкатерина
E-maileka-sh********@yandex.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша16.12.2019 11:06
ИмяНиколай
E-mailvishny*****@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша05.12.2019 16:52
ИмяЕкатерина
E-mailkateba********@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша03.12.2019 16:08
ИмяКонстантин
E-mailftya****@yandex.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша02.12.2019 12:09
ИмяАлексей
E-mailwa***@inbox.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша02.12.2019 12:08
ИмяЕкатерина
E-mailzosik2******@mail.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша02.12.2019 12:05
ИмяВАДИМ
E-mailvadimt*******@gmail.com
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша02.12.2019 12:00
Имяанфиса
E-mailanfisa*********@gmail.com
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша18.11.2019 12:39
ИмяМария
E-mailgrafon*******@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша18.11.2019 12:38
ИмяМаксим
E-mailmamont*****@gmail.com
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша18.11.2019 12:37
ИмяТатьяна
E-mailsolei****@yandex.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша18.11.2019 12:34
ИмяДмитрий
E-maildive****@outlook.com
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша05.11.2019 12:03
Имяандрей
E-mailkot05****@yandex.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша05.11.2019 12:06
ИмяСОФЬЯ
E-mailsofya.********@yandex.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша05.11.2019 12:04
ИмяЛевон
E-maillevon****@yandex.ru
ПризФутболка с символикой Зенит
Дата выигрыша05.11.2019 12:02
ИмяПавел
E-mailkek****@mail.ru
ПризШарф с символикой Зенит
Дата выигрыша05.11.2019 12:01
ИмяАндрей
E-mailrutan****@gmail.com
ПризМяч с символикой Зенит
Дата выигрыша05.11.2019 12:00
ИмяАНЖЕЛА
E-mailkozhin************@yandex.ru
ПризМяч с символикой Зенит