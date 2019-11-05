Болеешь за «Зенит»? Проверь свои знания о любимой команде

В период с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года совершить покупку одного комплекта из четырех шин Continental

Получить купон, содержащий уникальный код, в Точке Продаж, в которой была совершена покупка продукции, участвующей в Акции, на территории г. Санкт-Петербург.

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Зарегистрировать уникальный код с купона на Сайте в поле «Загрузить код», авторизовавшись в личном кабинете, в Период для регистрации кодов

Зарегистрированный код проходит модерацию. Срок для прохождения модерации кода может достигать 72 часа с момента его загрузки на Сайте.

Сохранить купон, а также кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения Акции.