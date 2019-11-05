Болеешь за «Зенит»? Проверь свои знания о любимой команде
Участвуй в совместной акции футбольного клуба «Зенит» и бренда Continental. Отвечай на вопросы теста и выигрывай классные призы с автографами любимых игроков!
Участвуй в совместной акции футбольного клуба «Зенит» и бренда Continental. Отвечай на вопросы теста и выигрывай классные призы с автографами любимых игроков!
с автографами игроков ФК «Зенит»
с автографами игроков ФК «Зенит»
с автографами игроков ФК «Зенит»
Розыгрыш призов от ФК «Зенит»
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Выбирай комплект шин Continental
и выигрывай призы от ФК «Зенит»!
Общий срок проведения Акции с 07 октября 2019 года по 10 мая 2020 года, включая срок выдачи призов Победителям Акции
Общий период совершения покупки и регистрации чеков: с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года
Срок для прохождения Теста: с 23 октября 2019 года по 27 апреля 2020 года (включительно). Подробное расписание розыгрышей вы можете посмотреть в Правилах Акции
Срок для участия в розыгрышах Приза №4 и Главного приза с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года. Подробное расписание розыгрышей вы можете посмотреть в Правилах Акции
В период с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года совершить покупку одного комплекта из четырех шин Continental
Получить купон, содержащий уникальный код, в Точке Продаж, в которой была совершена покупка продукции, участвующей в Акции, на территории г. Санкт-Петербург.
Зарегистрироваться на Сайте zenit.contipromo.ru
Пройти авторизацию, необходимую для посещения личного кабинета
Зарегистрировать уникальный код с купона на Сайте в поле «Загрузить код», авторизовавшись в личном кабинете, в Период для регистрации кодов
Зарегистрированный код проходит модерацию. Срок для прохождения модерации кода может достигать 72 часа с момента его загрузки на Сайте.
Сохранить купон, а также кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения Акции.
Раздел «Тест» будет доступен с 23 октября 2019 года по 26 апреля 2019 года.
Зайти на Сайт zenit.contipromo.ru
Перейти В раздел «Тест» на Сайте Акции в разделе «Меню».
Ответить правильно на 7 вопросов о бренде Continental и ФК «Зенит» и получить право стать участником розыгрыша призов.
В случае возникновения технических проблем в ходе прохождения Теста, Участник вправе обратиться к Оператору 1, используя форму "Обратной связи", расположенную внизу страницы Сайта, для получения консультации, выявления причин технических проблем и возможного получения повторной попытки прохождения Теста.
Зарегистрироваться на Сайте zenit.contipromo.ru
Пройти авторизацию, необходимую для посещения личного кабинета
Зарегистрировать уникальный код с купона на Сайте в поле «Загрузить код», авторизовавшись в личном кабинете в период регистрации кодов.
Даты выдачи призов Акции и Тестов вы можете уточнить в Правилах акции
В случае если вы стали обладателем одного из призов Организатор свяжется с вами по адресу электронной почты, указанному вами при регистрации на сайте акции, а также по мобильному телефону, указанному вами при регистрации на сайте акции.
После получения информационного письма необходимо прийти по адресу Санкт-Петербург, Звенигородская ул, д. 9-11, офис 201 и получить приз.
При получении любых Призов Акции с обладателем Приза заполняется Расписка о получении приза, заполняется Анкета, подписывается Акт приема-передачи. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта и копии свидетельства ИНН
Подробную информацию о процедуре выдачи призов вы можете посмотреть в правилах акции.
Каждый участник Акции может получить один приз при выигрыше в механике «Регистрируй коды и получай призы» и один приз в механике «Тест» и один раз «Главный Приз».
Информация о датах и времени розыгрышей призов размещена на сайте zenit.contipromo.ru в разделе Правила Акции.
Купон на участие в розыгрыше Призов действителен с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года.
Количество купонов, которые может загрузить один участник, не ограничено.
Обратиться в службу технической поддержки по адресу info@zenit.contipromo.ru
Если у вас возникли дополнительные вопросы заполните форму обратной связи, и наша служба поддержи свяжется с вами в ближайшее время!